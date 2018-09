Dilsen-Stokkem - De politie is maandag even na 22 uur voor problemen in de Bakkershoefstraat in Dilsen opgeroepen. Een kat was daar in een val voor een marter terechtgekomen. De eigenaar van de val en de eigenares van de kat kregen daarover een discussie. De politie moest tussen de twee partijen bemiddelen. (mm)