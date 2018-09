Simon Mignolet op Sint-Aloysius

Zepperen

Maandag startte voor meer dan een miljoen kinderen en hun leerkrachten het nieuwe schooljaar. Sint-Aloysius werd overspoeld met nieuwe gezichtjes die voor de eerste maal onze school kwamen ontdekken en vaak werden geholpen door oude bekenden. Vele nieuwe leerlingen die met een bang hartje aan de schoolpoort stonden te wachten werden dankzij het zorgteam, de directie en de klastitularis opgevangen. Ook oud-leerling Simon Mignolet maakte de eerste schooldag wat aangenamer voor de leerlingen door even te vertellen over zijn ervaringen in Sint-Aloysius Zepperen en ook voor de ouders die konden genieten van lekkere TwentyTwo Coffee.