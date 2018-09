TIPS. Een pen voor de perfecte wenkbrauwen en persoonlijke juweeltjes

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Wenkbrauwen op hun best

Een open blik? Bij Maybelline weten ze dat die begint bij verzorgde wenkbrauwen. Daarom lanceert het bedrijf een zogenoemde Tattoo Brow Pen, geïnspireerd op microblading. Met de dunne, gevorkte punt van de pen kan je haarfijne strookjes aanbrengen op de wenkbrauwen voor een vollere look. Het effect blijft een dag.

Te koop in de supermarkt voor 13,99 euro. Meer informatie: www.maybelline.com

Luisterverhalen op kindermaat



Jonge fans van Playmobil in huis? Vanaf woensdag 12 september kan je samen met je kinderen educatieve verhalen ontdekken, verteld door de favoriete figuurtjes van je oogappels. De collectie omvat zes verhalen met een open einde. Die kwamen tot stand in samenwerking met schrijfster Thaïs Vanderheyden (bekend van onder meer ‘Spierpietjes’) en pedagoge Freya Claeys en focussen op de taalontwikkeling en creativiteit van kleintjes. Acteur Govert Deploige neemt de vertelstem voor zijn rekening. Meer info, heel binnenkort op playmobilstories.be

Juwelen met een persoonlijke toets

De naam van je kind of lief? Je hoeft hem niet per se op je lijf te vereeuwigen. Juwelenmerk Pandora biedt met de Alphabet-collectie de mogelijkheid om je juwelen te personaliseren met alle letters van het alfabet. En het hoeft ook niet noodzakelijk een naam te zijn. Ook inspirerende woorden of een korte quote kan aan je halsketting of armband. Per letterje, gemaakt uit sterling zilver, betaal je 29 euro. Meer informatie: www.pandora.net

Micellair trio

Van waterproof mascara tot matte lippenstift die ultralang blijft: deze make-up is niet altijd even makkelijk te verwijderen. Beautybedrijf Nivea breidt het gamma micellaire producten uit met een trio dat belooft om zwaardere make-up grondig te verwijderen. Daarbij hoort een ontschminker voor het gelaat (400 ml), voor de ogen (125 ml) en twintig doekjes om restjes te verwijderen en je huid opnieuw te laten ademen. Te koop voor respectievelijk 6,79, 4,29 en 4,19 euro in de supermarkt. Meer info: www.nivea.com