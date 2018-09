Dilsen-Stokkem - De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval in de Vilvertstraat in Lanklaar. Maandag even voor 20 uur werd op de parking van Terhills een VW Caddy door een onbekend voertuig aangereden. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. De politie vraagt nu dat mensen die rond dat tijdstip op de Boslaan een voertuig met schade aan de achterzijde en grijze vegen hebben gesignaleerd, dit laten weten aan de politie Maasland. Dat kan via info@politie-maasland.be of 089/569211. (mm)