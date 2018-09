Deze reisbestemmingen worden in sneltempo populair

Wie de voorbije zomer een bezoekje heeft gebracht aan pakweg Venetië of Dubrovnik kon er niet omheen: die plaatsen worden massaal overspoeld door toeristen. Geen toeval, want volgens cijfers van de United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) zit het toerisme wereldwijd in de lift.

Als de bestemmingen buiten beschouwing worden gelaten waar minder dan 500.000 toeristen naartoe trokken, dan blijkt dat Egypte de snelst groeiende bestemming wereldwijd is. Met 8,1 miljoen waren ze die in 2017 het transcontinentale land bezochten. Dat de cijfers zo snel de hoogte ingaan, komt onder meer omdat het er de laatste jaren weer wat rustiger is geworden en de terroristische aanslagen zijn afgenomen. Dat meldt de United Nations World Tourism Organisation.

Naast Egypte timmeren ook Turkije, Tunesië en Nepal weer aan de weg naar succes. Dat laatste land werd in 2015 nog getroffen door een zware aardbeving, maar zag in 2017 het aantal toeristen weer stijgen tot 1 miljoen. Een ander prijsbeest is IJsland, met liefst 2,2 miljoen overzeese bezoekers. De UNWTO drukt dan ook de angst uit dat het dunbevolkte eiland stilaan op "Disneyland" zal beginnen lijken als er geen acties worden ondernomen.

Verdubbeld in tien jaar

Er zijn bovendien zes landen die in het afgelopen decennium hun bezoekersaantallen liefst zagen verdubbelen. Japan schiet daarbij de hoofdvogel af met 28,7 miljoen toeristen in 2017 tegenover 8,6 miljoen in 2007. Ook India (+167 procent), Vietnam (+158 procent), Chili (+130 procent), Thailand (+122 procent) en de Verenigde Arabische Emiraten (+113 procent) maakten hetzelfde mee. Daarnaast halen ook Taiwan, de Filipijnen, Griekenland en Kroatië die top tien.

Wordt naar een tijdspanne van twintig jaar gekekeken, dan kende Cambodja de grootste toename aan toeristen, gevolgd door Laos, Myanmar, Albanië, Kirgizië, Vietnam, Georgië, Iran, Azerbeidzjan en de Verenigde Arabische Emiraten. Terwijl er in 1990 amper 17.000 toeristen Cambodja bezochten in de nasleep van de genocide van de Rode Khmer, waren er dat in 2017 liefst 5,6 miljoen die maar wat graag een bezoekje brachten aan onder meer de tempels van Angkor Wat.

Record

Waar er winnaars zijn, zijn er echter ook verliezers. Zo zagen Qatar, Zuid-Korea, Saoedi-Arabië, Panama, de VS, Maleisië, Swaziland, Aruba, Iran, Luxemburg en Rusland hun bezoekersaantallen terugvallen in vergelijking met 2016. Al staat de VS (75 miljoen) nog steeds op plaats drie wat het meeste bezoekers per jaar betreft. Die ranglijst wordt aangevoerd door Frankrijk (86 miljoen) dat op de hielen wordt gezeten door Spanje (81 miljoen).

Globaal gezien trekken werkelijke alle landen - met uitzondering van Hongarije, Roemenië en Zwitserland - meer bezoekers aan dan vroeger. En daarbij is 2017 de absolute uitschieter met 1.323 miljard overzeese tripjes. Goed voor een record en een toename van 7 procent in vergelijking met 2016. Doen we er in 2018 nog een schepje bij en blijft dat leefbaar? Dat zal enkel de toekomst uitwijzen.