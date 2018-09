Jongens halen geniale grap uit bij McDonald’s… en 51 dagen later heeft het personeel nog altijd niets door

“Op een dag waren mijn vriend Christian en ik aan het lunchen bij McDonald’s”, vertelt vlogger Jevh in een filmpje. “Ik merkte plots een lege muur op en zei tegen Christian: hé, wat als we daar eens een foto van ons twee ophingen?”

“Ik keek rond en merkte dat er letterlijk geen Aziatische modellen te zien waren op de foto’s die ophingen”, gaat Jevh verder. “Misschien konden we daar eens iets aan doen?”

En dat deden ze. Ze maakten een foto waarop ze gespeeld casual genieten van een McDonald’s-maal, lieten die op groot formaat afdrukken en hingen de foto in een op internet gekochte McDonald’s plunje op in het fastfoodrestaurant. “Hij hangt er nu al 51 dagen op”, tweette Jevh maandag trots.

Dus ofwel heeft het personeel echt niets door, ofwel vindt de manager het gewoon een erg geslaagde foto. In beide gevallen: missie geslaagd.

i noticed there was a blank wall at mcdonald’s so i decided to make this fake poster of me and my friend. It’s now been 51 days since i hung it up. pic.twitter.com/5OTf5aR4vm