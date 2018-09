Twee op drie arbeiders in carwashsector lopen tegen de lamp

De sociale inspectie heeft dit jaar bij gerichte controles in de carwashsector 184 arbeiders gecontroleerd. Van hen waren er 122 in overtreding. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevallen van zwartwerk, maar ook om mensenhandel. Dat heeft staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) dinsdag bekendgemaakt. De Backer nam dinsdag deel aan een controle. Daarbij werden vijf carwashes gecontroleerd. Drie daarvan bleken in overtreding.

Eind 2017 heeft staatssecretaris De Backer een plan voor eerlijke concurrentie afgesloten met de carwashsector. Met gerichte inspecties wil De Backer in de carwashsector de strijd aanbinden met inbreuken zoals zwartwerk, illegale tewerkstelling, ontbrekende arbeidskaarten enz.

De Open Vld-staatssecretaris trok dinsdag zelf mee op pad met de inspectiediensten. Van de vijf gecontroleerde carwashes bleken er drie in overtreding. “Ik ga mee op het terrein om deze controles te zien, nadat ik al controles in de bouw, transport en grootsteden heb meegedaan. Steeds opnieuw sta ik versteld van de omstandigheden die ik soms te zien krijg. Ik dank mijn diensten voor hun goede werk. Wij blijven verder werken”, zegt De Backer.

Volgens De Backer werden er dit jaar 184 arbeiders gecontroleerd, verspreid over 118 bedrijven. 122 van die 184 arbeiders bleken in overtreding. Dat is twee op de drie. “De overtredingen gaan van zwartwerk, werkloze zwartwerkers tot mensen zonder arbeidskaart, zonder verblijfsvergunning en zelfs mensenhandel”, luidt het.