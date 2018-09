Eerste opendeur bij keramiste Eliane Wijnants

Leut

Maasmechelen - De 1ste opendeurdag was een schot in de roos. Heel veel belangstelling voor keramieke ontwerpen van Eliane.

Op 2 september hield Eliane Wijnants in Meeswijk een opendeurdag rond keramiek. Dankzij het mooie weer was er een grote opkomst. Al haar ontwerpen stonden opgesteld in de tuin. Al meer dan 20 jaar is Eliane bezig in de artistieke sector, ze volgde eerst 9 jaar een schildersopleiding, daarna 9 jaar een keramiekopleiding. Ze is nu twee jaar afgestudeerd en thuis begonnen in haar atelier. Eliane maakt uiteenlopende vormen, van schalen en poppetjes tot een zeer mooie fontein. Een andere tak in de keramiek zijn asurnen voor mensen én dieren. Een gewone asurne past niet altijd in het interieur van de mensen als ze de assen thuis willen bewaren. Een keramieke asurne die naar een idee van de nabestaande gemaakt kan worden, is dan net dat tikkeltje specialer.

Uiteraard is er ook een mogelijkheid om workshops te volgen bij Eliane in haar mooie atelier. Meer info op tel. 0475/473468 of mail eliane_wijnants@hotmail.com