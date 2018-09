Moeder met baby’tje op achterbank vlucht weg voor politie op waanzinnige manier

Op beelden die de politie uit het Amerikaanse Texas heeft vrijgegeven, is te zien hoe een 29-jarige vrouw probeert te vluchten van de politie. Het incident draait uit op een waanzinnige achtervolging, zeker wanneer blijkt dat er een baby op de achterbank zit.

Wanneer de vrouw na een lange achtervolging met haar auto tegen een andere crasht, probeert ze nog weg te lopen met de baby in haar handen. Al snel merkt ze dat dit niet de beste oplossing is, en kaapt ze een auto. De politie kon de vrouw tegenhouden en haar arresteren.

De baby is ongedeerd overgedragen aan de kinderbescherming. Wat er met de vrouw is gebeurd, is niet duidelijk.