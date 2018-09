VIDEO. Truiense ‘Temptation’-verleidster vertelt waarom ze botox laat inspuiten

Sint-Truiden - “Vandaag halen we één van de grootste taboes uit de BV-wereld uit de taboesfeer.” Dat verklaarden Gert Verhulst en James Cooke maandag in de Vier-talkshow ‘Gert Late Night’. De presentatoren lieten botox inspuiten in hun voorhoofd. Met alle pijntjes inbegrepen.

Onder meer zangeres Dana Winner en ‘Temptation’-verleidster Yasmine Pierards (21) waren van de partij op de Evanna, de jacht waar Gert en James elke week drie bekende gasten ontvangen. Beide Limburgse dames maken geen geheim van hun botoxgebruik.

“Ik ben ermee begonnen om mijn migraine te behandelen”, verklaarde Dana Winner (53). “De botox verlamt de spieren in mijn voorhoofd waardoor de spanning afneemt.” Ook Yasmine Pierards doet het al langer. “Ik heb fillers sinds februari en botox al iets langer. De fillers zitten in mijn lippen en jukbeenderen en de botox in mijn voorhoofd”, vertelde de 21-jarige Truiense verleidster uit de laatste editie van ‘Temptation Island’.

Toch zit botox-gebruik in ons land nog altijd wat in de taboesfeer. En daar wilden Gert en James iets aan doen. Door zelf botox te laten inspuiten. Gert liet zijn frons en kraaienpootjes aanpakken, bij James was het alleen de frons die onder handen genomen werd.

