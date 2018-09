Van Avermaet en Wellens zijn klaar voor GP van Quebec en Montreal

Met de GP van Quebec (vrijdag) en de GP van Montreal (zondag) staat deze week een Canadees tweeluik in de WorldTour op het programma. Greg Van Avermaet was er in het verleden al succesvol en verschijnt ook nu met ambitie aan de start.

“Ik hou ervan in Canada te koersen want de GP’s van Quebec en Montreal zijn twee wedstrijden die mij echt liggen”, zegt de kopman van BMC. “Ik heb er sterk gereden in het verleden en ik hoop dit jaar opnieuw op het podium te staan. Het parcours in beide wedstrijden is niet gemakkelijk, wat beter is voor mij want ik sprint sterker na een lange en harde race. Na de Binck Bank Tour heb ik goed kunnen rusten en ik kijk ernaar uit deze week opnieuw te koersen.”

Van Avermaet won de GP van Montreal in 2016. In Quebec zegevierde de olympisch kampioen nog niet maar werd hij wel al drie keer tweede (in 2012, 2016 en 2017) en een keer derde (in 2013).

In Canada wordt Van Avermaet bijgestaan door Nathan Van Hooydonck, de Italiaan Damiano Caruso, de Zwitsers Kilian Frankiny, Michael Schär en Danilo Wyss en de Australiër Simon Gerrans. Die laatste won al twee keer in Quebec (in 2012 en 2014) en een keer in Montreal (in 2014).

Lotto Soudal trekt kaart Wellens

Tim Wellens start als kopman van Lotto Soudal in de GP’s van Quebec en Montreal. De Limburger won in 2015 in Quebec en is nu opnieuw kanshebber op de zege.

“We trekken met één uitgesproken kopman naar Canada en dat is Tim. Het zijn twee lastige koersen en hij heeft in het verleden al bewezen die aan te kunnen. Wellens is onze kopman voor de volle 100 % - zowel voor de GP de Quebec als voor de GP de Montreal”, verduidelijkt sportdirecteur Herman Frison. “Hier wint altijd iemand met veel kracht: ofwel een sterke sprinter, ofwel een betere klimmer die het peloton net voorblijft. Er zijn geen sprinters meer op het einde, wat deze wedstrijden dus ook niet geschikt maakt voor renners als André Greipel. Tim Wellens heeft die machtsprint na een lastige wedstrijd nog wel en maakt het meeste kans binnen de Lotto Soudal-selectie. Daarom rijdt iedereen van de ploeg vrijdag en zondag in dienst van Tim. Natuurlijk hangt veel af van de weersomstandigheden: die keer dat hij won, was het bijvoorbeeld erg slecht weer en dan is Tim altijd goed. We moeten hoe dan ook de koers hard maken: hoe moeilijker de finale, hoe beter voor Tim.”

De rest van het team voor dit Canadese tweeluik bestaat uit de Deen Lars Bak, de Australiër Adam Hansen en de Belgen Jens Debusschere, Nikolas Maes, Rémy Mertz en Harm Vanhoucke.