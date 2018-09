Vakbonden protesteren opnieuw tegen afschaffing ziekteregeling ambtenaren

De drie nationale vakbonden van de ambtenaren gaan woensdag een symbolische protestactie voeren tegen de afschaffing van de ziekteregeling van de ambtenaren. Eind juli besliste de federale regering om het systeem waarbij de ambtenaren niet gebruikte ziektedagen kunnen opsparen voor later, af te schaffen vanaf 2019.

Na die beslissing “lijkt minister Vandeput minder geloofwaardig en betrouwbaar dan ooit”, hekelen ze de minister van Ambtenarenzaken. De minister zou volgens de bonden voor de zomer tijdens het overleg over het nieuw statuut voor de federale ambtenaren toegezegd hebben om de om de onderhandelingstermijn te verlengen tot na de zomerperiode. “Wat is het nut van onderhandelingen tussen het kabinet en de vakbonden als ze omzeild worden door de regering? “

Woensdag zullen 50 tot 60 vakbondslui, de onderhandelaars van het vakbondsfront en enkele militanten, naar het kabinet Vandeput trekken om de kwestie aan te kaarten. “Deze actie ligt in het verlengde van de vorige acties en geeft de toon aan voor de maand september”, klinkt het in een persbericht. “Het wordt een symbolische actie”, zegt Jos Mermans van de liberale VSOA.

Geviseerd

Momenteel hebben de vastbenoemde ambtenaren 21 ziektedagen per jaar met volledig behoud van het loon en kunnen ze de ongebruikte dagen opsparen. Wanneer de ambtenaren op latere leeftijd bijvoorbeeld langdurig of zwaar ziek zouden zijn, behouden ze tijdens de opgespaarde dagen het volledige loon, na die dagen vallen ze terug op 60 procent. Ambtenaren die op latere leeftijd zwaar ziek worden, zijn geviseerd door de hervorming, aldus Mermans. Er komt in de plaats een regeling zoals in de privé. Eind juli betwistten de bonden dat het systeem van opsparen toelaat om vroeger op pensioen te gaan.