MR-Kamerlid wil debat over legalisering cannabis

Brussel - MR-Kamerlid Kattrin Jadin (MR) wil een debat over de legalisering van cannabis. In verschillende landen is de wetgeving aan het veranderen. “België is geen eiland”, zegt ze.

In Canada wordt het gebruik en het bezit van cannabis vanaf 17 oktober legaal. In Urugay is dat al het geval.

“De internationale tendens is er een richting liberalisering. Dat moet niet alleen de illegal handel en de criminele netwerken blootleggen en de hoeveelheid die er circuleert reguleren, maar ook een gezondheidsdoel dienen. De cannabis op de Amerikaanse markt heeft niet dezelfde hoeveelheid THC (de belangrijkse psychoactieve stof in cannabis) als wat we in België of Nederland kennen. Daar spreken ze van soft joints, zoals die ook in Zwitserland - om een ander land te noemen waar de verkoop gelegaliseerd is - verkocht worden”.

Kattrin Jadin Foto: BELGA

De Belgische drugswet dateert van 1921. Cannabisverbruik is volgens die wet verboden, maar een omzendbrief die de regering-Verhofstadt destijds uitvaardigde geeft vervolging hiervan de laagste prioriteit, indien het gaat om kleine hoeveelheden voor persoonlijk gebruik.

“De strijd tegen cannabis staat niet op de prioriteitenlijst van politie en parket, zou het dan niet beter zijn om onze oude wetgeving aan te passen zodat België er ook economische voordelen uithaalt?”.

In de Amerikaanse staat Colorado zorgde de legalisering al voor 25.000 jobs en 637 miljoen euro aan belastingopbrengsten.

“Ik weet dat dit niet in de schuif zit van bepaalde leden van onze federale coalitie, maar ik denk dat we het debat op gang moeten brengen door te kijken wat er rondom ons gebeurt. België is geen eiland. We kunnen ons vragen stellen. Frankrijk is één van de landen met de strengste wetgeving en nochtans is het ook een land met een hoog cannabisverbruik.