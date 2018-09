COLUMN. De suspense bij Genk zit in de nakende gemeenteraadsverkiezingen

De spanning zal stijgen in de dugout van Racing Genk. “Waarom?” denkt u, nu het de club voor de wind gaat.

De trainer staat niet ter discussie, de ploeg verloor nog niet en heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Zodat de fans kunnen sparen voor snoepreisjes richting Noorwegen, Zweden en Turkije, drie landen waar je niet in euro kunt betalen. Allerminst een probleem voor clubvoorzitter Peter Croonen, want in Scandinavië kan hij afrekenen in kronen, wat een luxe moet dat niet zijn.

De suspense zit in de nakende gemeenteraadsverkiezingen. Op de bank bij Genk wordt niet enkel over tactiek gesproken. Guy Martens, vroeger CD&V-schepen in Lanaken, komt op in As bij Voluit!, de lijst van de burgemeester. Als keeperstrainer weet hij naar welke hoek je moet springen om succes te halen. Assistent-trainer Jos Daerden, destijds verkozen bij Open Vld in Tongeren, komt in Bilzen op bij de liberale lijst van Beter Bilzen. “En Pierre Denier?”, vraagt u zich af. Dààr ligt het kalf gebonden (niet Pierre, maar het kalf). Hij prijkt op geen enkele lijst, waardoor het zou kunnen dat hij vanaf 14 oktober naast twee assistenten met een zitpenning moet zitten. En dan weet je hoe het loopt: binnen de kortste keren heb je niks meer te zeggen.

Daarom deze gouden raad voor Pierre uit Molenbeersel: gooi jezelf in de politiek. Een slogan is snel gevonden, vermits die altijd in rijmvorm wordt opgesteld: ‘Pier’ rijmt op ‘Denier’, da’s meteen klaar. Een mooie foto zal ook wel lukken. Laatste kwestie: bij welke partij? Wij adviseren de socialisten, omdat er in Noord-Limburg wat vers bloed nodig is voor sp.a, nadat een Lommelse schepen verdacht werd van betrokkenheid bij plofkraken. We gaan ze hier niet bij naam noemen, omdat de kranten eerder vol stonden over Anick Bergmans. Daarom Pier, voor eigen goed: doe mee. En zorg dat je méér stemmen haalt dan Jos en Guy: dan springt de bank!

Carma-tv

In het nieuwe tv-seizoen is het uitkijken naar ‘Helden van hier’ op VTM, morgenavond. De grote politiezone Carma werd maandenlang met grote en kleine interventies door een camerateam gevolgd. Het valt te hopen dat er zoveel mogelijk bekend volk uit Genk, Bree, Houthalen, Zutendaal enzomeer bij de lurven werd gevat, dat zich bij arrestatie ambetant gedroeg en een nachtje mocht blijven brommen. Dat wordt smullen elke woensdag. ‘Flikken Maastricht’ kan opdoeken, het wordt nu afstemmen op ‘Flikken Meulenberg’. Veel succes, jongens en meisjes!