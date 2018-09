Nederlanders lachen met Zonhovense straat

Zonhoven - Enkele Nederlandse grappenmakers hebben onlangs de Nikkerstraat in Zonhoven ontdekt, tot hun grote jolijt. Nikker lijkt immers wel een beetje op het Engelse scheldwoord ‘nigger’. De video is ondertussen al meer dan 90.000 keer bekeken.

De Nikkerstraat heeft trouwens niets te maken met ‘nigger’, zo schrijft TV Zonhoven. Een studie naar de geschiedenis van Zonhovense straatnamen heeft aangetoond dat de naam werd geïnspireerd door een personage in de boeken van priester Jacob Lenaerts. Een nikker was een sprookjesfiguur die in het water leeft.