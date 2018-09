Schuimbekkende punk, opwindende hiphop en okselfrisse popparels, maar net zogoed enkele oude rotten die hun klasse nog maar eens etaleren. Ook het najaar van 2018 heeft heel wat muzikaal lekkers in het verschiet. Wij zetten de opvallendste platen van het najaar alvast op een rijtje.

Idles - Joy As An Act Of Resistance

Sinds vrijdag bij de platenboer: deze tweede plaat van het Britse Idles, een band die wat ons betreft het heden én de toekomst van de punk genoemd mag worden ...