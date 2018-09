Herenhuis op domein Bovy wordt gerestaureerd

Heusden-Zolder - De buitengevel van het herenhuis, met zijn bijzonder traditioneel vakwerk, wordt grondig gerenoveerd. Een gespecialiseerd aannemer wordt in de loop van september aangesteld.

In het najaar volgt de aanleg van een toegankelijk pad op de binnenkoer

De kasseien op de binnenkoer zijn hinderlijk voor wie niet goed te been is en voor rolstoelgebruikers. Daarom wordt een voetpad van 1,80m breed aangelegd in betonstraatstenen dat zich tussen de kasseien kronkelt. De betonstraatstenen zijn vlak en de oppervlakte is gewaterstraald waardoor deze niet glad zijn.