Help mee het mysterie rond het Domherenpark op te lossen!

Heusden-Zolder - Na een reeks van renovaties wil Limburgs Landschap vzw in het voorjaar van 2019 een nieuw boek uitgeven over het Domherenhuis en -park, waar ze sinds 2001 gehuisvest zijn. Want inmiddels is er veel veranderd in het gebouw en het park.

Geulen in schelpenpatroon?

Er zijn ook nieuwe elementen opgedoken. Wie al eens vaker rondwandelt in het Domherenpark zal in het zuidoosten alvast de geulen opgevallen zijn. Op zich niet zo vreemd, maar wist je dat ze vanuit bovenaanzicht een schelpenpatroon hebben? Was het een soort doolhof of wandelgang met speciale beplanting? Was het open of eerder begroeid met bomen zoals nu?

Limburgs Landschap vzw vraagt zich af hoe onderdelen van het park er vroeger uitzagen en wat de functie was.

Jouw hulp is nodig.

Heb jij foto’s, herinneringen aan de structuren, het kasteel, de boerderij of het park?

Bezorg ze dan aan Limburgs Landschap. Je foto’s krijg je na het inscannen terug of ze worden, als je dat wilt, bezorgd aan de Heemkundige Kring van Zolder ter bewaring voor de toekomst.

Indienen kan bij Limburgs Landschap vzw, Heleentje De Brauwer, Dekenstraat 39, 3550 Heusden-Zolder of heleentje.debrauwer@limburgs-landschap.be