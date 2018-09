Steun jongerenengagement wereldwijd! Post een job voor één dag

Heusden-Zolder - Op donderdag 18 oktober 2018 is het de YOUCA Action Day, voordien Zuiddag. Dan slaan ongeveer 15.000 jongeren en 10.000 bedrijven de handen in elkaar om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Ook onze vijfdejaars leerlingen ASO en TSO van het Sint-Franciscuscollege, gaan die dag niet naar school. Zij gaan aan het werk en schenken hun loon (50 euro) aan het project van Plan International België dat een duidelijke impact wil teweegbrengen op de vooruitzichten van jongeren en specifiek van meisjes in Nueva Prosperina in Ecuador.

Maar geen YOUCA Action Day zonder gedreven bedrijven!

Elk jaar stellen steeds meer kleine en grote bedrijven, organisaties en particulieren zich kandidaat om de YOUCA Action Day-jongeren een dag aan het werk te zetten. Heb jij ook een job voor 1 dag ter beschikking? Registreer dan nu je job via https://jobbank.youca.be/

De werkdag is erkend als schoolactiviteit waardoor je geen Dimona-aangifte of risico-analyse moet doen. De jongeren zijn bovendien een hele dag verzekerd via de schoolpolis en via YOUCA.

Voor meer vragen: afdeling welzijn en lokale economie, 011 80 80 86 welzijn@heusden-zolder.be