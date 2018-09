Veilig naar school

Heusden-Zolder - Kindvriendelijk schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer een prioriteit in Heusden-Zolder.

Het Octopusplan streeft sinds het ontstaan in 2005 naar duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen. Vorig jaar lanceerde het Octopusplan de nieuwe visie waarbij naast mobiliteit en verkeersveiligheid ook aandacht gaat naar vergroening, ontmoeting, beweging, participatie en cocreatie. Heusden-Zolder draagt deze doelstellingen hoog in het vaandel en is daarom lid van het Octopusplan.

Dankzij het lidmaatschap als Octopusgemeente hebben alle basisscholen van Heusden-Zolder zich gratis kunnen inschrijven als Octopusschool (2018-2019). Octopusscholen ontvangen onder meer een mooie materialenkit voor de organisatie van de Strapdag, FLITS en Parkour, toegang tot een digitaal leerplatform voor verkeerseducatie en kortingen op materialen en activiteiten.

De eerste campagne op de kalender is de Strapdag op vrijdag 21 september. Op die dag gaan alle kinderen te voet, met de fiets, step, gocart of skates naar school. Elke Octopusschool ontvangt begin september een strapkit met leuke strapbandjes, affiches, bladwijzers, ballonnen en het nieuwe straplied.

Meer informatie via www.octopusplan.info.