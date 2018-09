Lay’s waarschuwt voor kleinere chips als gevolg van extreme zomer in België

De extreem warme en droge zomer heeft een slechte aardappeloogst opgeleverd. Daardoor vrezen ze bij chipsmerk Lay’s dat ze hun zakken met aanzienlijk kleinere chips moeten vullen.

“De combinatie van langdurige droogte en een dubbele hittegolf heeft een slechte invloed gehad op de aardappeloogst. Een situatie die we de afgelopen veertig jaar nog nooit hebben meegemaakt. Deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat onze vaste groep telers in België het huidige aardappelseizoen minder en gemiddeld kleinere aardappels van onze eigen Lay’s rassen zullen gaan oogsten”, zegt het moederbedrijf PepsiCo. Het bedrijf ziet zich daardoor genoodzaakt om een deel van de benodigde aardappels op de vrije markt in te kopen. “Maar door de lage oogst zijn de beschikbare aardappels aanzienlijk in prijs gestegen.”

Het bedrijf is momenteel op zoek naar oplossingen voor het probleem. “Maar het is wel duidelijk dat onze klanten de komende maanden gemiddeld iets kleinere chips dan gebruikelijk in hun Lay’s-zakken kunnen aantreffen. Wij zullen er alles aan doen om ons grote assortiment aardappelchips in de verschillende supermarkten en winkels aan te blijven bieden”