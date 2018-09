Partijen kennen hun lijstnummer voor gemeenteraadsverkiezingen

De politieke partijen kennen hun lijstnummer voor de lokale verkiezingen van 14 oktober. Sp.a krijgt het nummer 1, N-VA krijgt 2. Het nummer 3 is voor CD&V, Groen krijgt het nummer 4. Vlaams Belang heeft lijstnummer 5 en Open Vld krijgt het nummer 6.

Partijen met minstens drie verkozenen in het Vlaams Parlement kunnen een gemeenschappelijk volgnummer voor heel Vlaanderen krijgen. Een onschuldige kinderhand lootte dinsdagmorgen in het Errerahuis, de ambtswoning van de Vlaamse regering, de nummers van de verschillende partijen die daarvoor in aanmerking komen.

Lokale partijen krijgen op 20 september een volgnummer toegekend.