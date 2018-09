VIDEO. Google lanceert app die selfies met kunstwerken vergelijkt

Technologiegigant Google heeft een nieuwe toepassing gelanceerd waarmee gebruikers kunnen ontdekken op welk kunstwerk ze lijken. Het startte als een experiment in visuele machine learning, als onderdeel van het Google Arts & Culture-programma, maar resulteerde in de lancering van de app “Art Selfie”.

Wie via de app een selfie maakt, krijgt zijn of haar evenbeeld te zien in een kunstwerk. Het technologiebedrijf verzamelde tienduizenden kunstwerken bij meer dan 650 partners uit de kunstwereld en maakte ze digitaal. Zo kunnen gebruikers ontdekken of ze bijvoorbeeld lijken op de “Mona Lisa” van Leonardo da Vinci, het “Meisje met de parel” van Johannes Vermeer of misschien wel op “De schreew” van Edvard Munch.

De app werkt op basis van technologie die gebaseerd is op visuele machine learning. De foto van de gebruiker wordt vergeleken met de gezichten in de kunstwerken die de musea ter beschikking hebben gesteld. Volgens Google worden er regelmatig nieuwe werken aan toegevoegd.

“Met de ‘Art Selfie’ willen we iedereen een leuke ingang aanreiken om kennis te maken met onze rijke kunstgeschiedenis”, zegt Michiel Sallaets, communicatiemanager bij Google België. “Kunst geeft ons een inkijk in het leven en de cultuur van een maatschappij op een bepaald moment in de tijd. Mensen in contact brengen met hun evenbeeld in kunst, is zowel een leuke verrassing als educatieve verrijking.”

De app is vanaf vandaag beschikbaar voor zowel Android als iOS.