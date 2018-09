Jezelf getrakteerd op een paar nieuwe schoenen? Te gladde schoenzolen lopen niet alleen ongemakkelijk, ze zijn ook nog eens gevaarlijk. Zo maak je gladde schoenzolen minder glad in vijf minuten!

Schuif met je schoenzolen

De makkelijkste manier om je schoenen minder glad te maken? Loop met je nieuwe schoenen een uurtje op een ruwe ondergrond (beton, grind of metalen roosters bijvoorbeeld) en schuif een paar keer heen en weer met je schoenzolen. Kleine slijtplekken zorgen ervoor dat je schoenen meer grip krijgen.

Gebruik schuurpapier

Getest en goedgekeurd: wrijf met een stukje schuurpapier over het gladde gedeelte van je zool. Hoe groffer het schuurpapier, hoe sneller je resultaat ziet (en voelt). Geen schuurpapier in huis? Gebruik een (metalen) vijltje!

Haarlak to the rescue

Het huis-tuin-en keukenmiddeltje dat je schoenen instant meer grip geeft? Spuit een laagje haarlak op je schoenzolen, laat een minuutje drogen en you’re good to go. Tip: gebruik deze tip enkel bij droog weer! Haarlak lost op in de regen waardoor je de kans op slipgevaar alleen maar vergroot.