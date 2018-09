Dit zijn volgens Business of Fashion de belangrijkste spelers in de modewereld

Naar jaarlijkse gewoonte lanceert modevakblad Business of Fashion (BoF) zijn top 500 van meest belangrijke spelers in de modewereld. Voor 2018 schuift het vier prominenten naar voren die de industrie dit jaar grondig dooreen hebben geschud. Het gaat om François-Henri Pinault, Virgil Abloh, Yara Shahidi en Kalpona Akter. Zij krijgen ook elk hun eigen cover.

De mode-industrie is er eentje waar zo'n 2 biljoen euro mee gemoeid is en de belangen dus vaak groot zijn. Enkele figuren drukken dan ook nadrukkelijk hun stempel op het wereldje. Ze zijn zo belangrijk dat Business of Fashion ze jaarlijks in een top 500 giet. Het gaat om modellen, bekendheden, journalisten, fotografen, activisten en CEO's, maar dit jaar zijn er volgens het vakblad vier die er voor diverse redenen bovenuit steken. Zij sieren elk een van de vier covers van het magazine.

François-Henri Pinault

De eerste is de 56-jarige François-Henri Pinault, die door BoF 'de pionier' wordt genoemd. Hij staat aan het hoofd van het Franse luxeconcern Kering. Hij slaagde er onder meer in om de verkoopscijfers bij Gucci, Saint Laurent en Balenciaga spectaculair te doen groeien in 2018. Maar dat is niet het enige.

"Wat hem van de rest onderscheidt, is dat zijn sterke bedrijfsresultaten hand in hand gaan met een even sterke focus op het juiste doen. Zo geeft hij creatieve leiders de ruimte om hun beste werk af te leveren, creëert hij een goede werkomgeving voor vrouwen en is duurzaamheid een van zijn speerpunten. Van zijn aanpak kunnen we allemaal iets leren", klinkt het bij monde van Imran Amed, oprichter en hoofdredacteur van BoF.

Virgil Abloh

2018 was het jaar van Virgil Abloh of 'de verstoorder'. De 37-jarige Ghanese Amerikaan zette niet alleen definitief zijn luxe streetwearlabel Off-White op de kaart, hij werd ook aangesteld als creatief directeur voor de mannencollectie van Louis Vuitton. Zijn naam was werkelijk overal en zijn aanstelling bij het Franse modehuis was van groot symbolisch belang voor de zwarte gemeenschap.

"Hij wist dat het moment was aangebroken om een statement de wereld in te sturen over zijn aanstelling bij een van de bekendste modemerken. Dat deed hij door op Instagram als ik het kan doen, kan jij het ook doen te posten. Geen wonder dus dat hij een rolmodel is geworden voor kinderen wereldwijd die hun dromen najagen", zegt Amed.

Yara Shahidi

Amper 18 is Yara Shahidi, maar nu al is de 'Black-ish'-actrice een belangrijke stem. Onder meer Michelle Obama en Oprah Winfrey hebben haar al aangeduid als 'the next big thing'. "Ze staat nog maar aan het begin van haar carrière, maar ze veroorzaakt al golven die verder reiken dan het beeldscherm en dat met haar welbespraaktheid, intelligentie en ideeën, om nog maar te zwijgen over haar multiraciale schoonheid. Of zoals Yara zegt: Bruine gezichten kunnen ook geld opbrengen."

Naast haar acteercarrière concentreert ze zich in de toekomst ook op haar studies. Zo gaat ze vanaf dit schooljaar les volgen aan de prestigieuze universiteit Harvard. En ook politiek roert ze zich. Zo heeft ze zich geëngageerd om jongeren die in de VS voor het eerst mogen stemmen enthousiast te maken om dat ook effectief te gaan doen. BoF noemt haar dan ook 'de toekomst'.

Kalpona Akter

Op haar twaalfde kwam Kalpona Akter terecht in een van de vele sweatshops in Bangladesh. Vandaag is ze 42 en 'de activist' voor al diegenen die in haar thuisland hetzelfde lot ondergaan. "Bij velen doet haar naam misschien geen belletje rinkelen, maar een beter begrip van de problemen die ze aankaart, is relevant voor iedereen die in de modewereld werkt en tout court iedereen die kleren koopt", klinkt het.

De wereld werd in 2013 voor het eerste wakkergeschud toen in Bangladesh 1.134 arbeiders om het leven kwamen toen het acht verdiepingen tellende Rana Plaza instortte. Hoewel er verbeteringen kwamen voor de vele werknemers, blijven de problemen groot en dus zijn mensen zoals Kalpona nog steeds nodig. Zo verdienen heel wat onder hen nog steeds maar amper 53 euro per maand en worden heel wat vrouwen - goed voor zo'n 80 procent van alle arbeiders in de kledingfabrieken - nog al te vaak het slachtoffer van hun mannelijke bazen.