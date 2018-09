De Chinese theedrinkers transformeren in koffiedrinkers. En wereldwijd iedereen warm maken om eens een duurder speciaal koffietje te bestellen in plaats van een gewone koffie. De koffiewereld is zijn oubollige imago kwijt. Een miljardenovername van Coca-Cola geeft aan dat het zelfs big business is.

Hoe gaan we de jeugd aanzetten om terug koffie te drinken? Jarenlang was dat volgens Michel Germanes van de Belgische koffietrader Efico de grote vraag die werd gesteld in de koffiewereld wereldwijd.