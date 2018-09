Celien Hermans heeft kinderwens: “Maar eerst een maagverkleining”

Ze is nog steeds aan het herstellen van het dubbele herseninfarct dat haar enkele maanden geleden trof, maar Celien Hermans durft weer dromen. Haar leven begint er stilaan weer uit te zien als vanouds, waardoor ook haar kinderwens weer op het voorplan treedt. “Als ik dat infarct niet had gehad, was er nu wellicht al een baby op komst”, vertelt ze aan Dag Allemaal.

Celien Hermans en haar man Nico besloten twee jaar geleden al dat ze kinderen wilden, “maar door mijn diabetes gaat dat niet zomaar”, vertelt Celien in Dag Allemaal. “Ik weeg boven de 100 kilogram. Dat is niet struis of mollig, ik heb gewoon obesitas. Daarom ben ik nu in behandeling bij een obesitaschirurg.”

Een maagverkleining net zoals haar moeder enkele jaren geleden liet uitvoeren, dat is wat Celien nu ook overweegt. “Daar zal wel kritiek op komen, maar ik wil tonen dat je een probleem altijd kan aanpakken. En: dat je je niet hoeft te schamen voor wie je bent, en zeker niet om je te laten begeleiden. Als ik één iemand kan helpen met mijn verhaal, dan is mijn missie al geslaagd.”