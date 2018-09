Vandeurzen onderneemt actie na rampzalig rapport over jeugdinstellingen: “We gaan hiermee aan de slag”

Uit een tussentijds rapport is gebleken hoe rampzalig de situatie in heel wat Vlaamse jeugdinstellingen is. Bevoegd minister Jo Vandeurzen stelde dat ook vast, en zegt dinsdagochtend aan de slag te zullen gaan met het rapport. “We weten dat veel dingen beter moeten”, klonk het in De Ochtend op Radio 1.

Het tussentijds rapport van de Vlaamse jeugdinstellingen, dat maandag aan de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement werd overgemaakt, is vernietigend. De jongeren leven er in veel gevallen in omstandigheden die te wensen overlaten. Zo bleef er onder meer een jongere twee weken in de isoleercel zonder boeken of muziek en zijn de sanitaire voorzieningen beneden alle peil.

Maandag kwam er al veel kritiek op van parlementsleden, stelde ook minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) vast. “We kunnen als parlement uiteraard niet zeggen dat we dit niet gezien hebben”, zei hij in De Ochtend op Radio 1. “Het is belangrijk dat die zaken vastgesteld zijn. Nu is het aan ons om daar antwoorden op te bieden. We weten dat de dingen beter moeten en dat we moeten investeren. We gaan hier zeker mee aan de slag.”

Vandeurzen benadrukt wel dat het om een tussentijds rapport gaat, en dat overhaaste maatregelen niet zullen genomen worden. “We moeten nu aanbevelingen maken voor de overheid. Niet in een sfeer van vijandigheid, wel in een constructieve sfeer en in dialoog met de voorzieningen.”