Enrico Gasparotto ruilt Bahrain Merida voor Dimension Data

Brussel - De Italiaan Enrico Gasparotto verdedigt volgend seizoen de kleuren van Dimension Data for Qhubeka, zo bevestigt het Zuid-Afrikaanse WorldTourteam dinsdag.

De 36-jarige veteraan is bezig aan zijn tweede seizoen bij Bahrain Merida. Hij werd dit voorjaar derde in de Amstel Gold Race (een wedstrijd die hij won in 2012 en 2016) en zesde in Luik-Bastenaken-Luik.

Op zijn erelijst staan tien profzeges, waaronder een nationale titel op de weg in 2005 toen hij voor Liquigas uitkwam. De Italiaan droeg ook het shirt van onder meer Astana en Wanty-Groupe Gobert.

