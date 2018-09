Cath Luyten: “Een scheve schaats is bespreekbaar”

Al meer dan vijftien jaar vormen Cath Luyten en Frank Raes een koppel. “We gunnen elkaar veel, en kunnen elkaar veel vergeven”, vertelt Cath in Story. Ook een scheve schaats? “Dat denk ik wel.”

Zowat elke dag nog beseft Cath dat Frank de man van haar leven is, zo getuigt ze in Story. Maar ze is er ook rotsvast van overtuigd dat we niet gemaakt zijn om heel ons leven bij dezelfde persoon door te brengen: “Alleen heeft de kerk dat wel als norm opgelegd.”

Niet dat er sprake is van een scheve schaats ten huize Luyten - Raes, maar moest dat wel zo zijn, dan zou dat bespreekbaar zijn. “Ik heb heel veel liefde te geven en het zou erg zijn moest dat beperkt blijven tot je eigen relatie. Dat zou niet werken bij ons. Een scheve schaats is nog wel een stap verder, maar ik denk dat dat bespreekbaar zou zijn,” zo vertelt ze in Story.

“Maar voor alle duidelijkheid: ik wil samen met Frank oud worden”, besluit ze.