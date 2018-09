Eerste fase van project Paspoel Anders officieel ingehuldigd

Tongeren - Op zaterdag 1 september heeft de sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo de eerste fase van haar project Paspoel Anders officieel ingehuldigd.

“Paspoel Anders’ is het grootste project van Woonzo sinds jaren. Het project heeft al een lange weg afgelegd. Eén mijlpaal in dit grote project is alvast met succes afgerond. De wijk Paspoel II, gebouwd einde jaren ’70, is sinds jaar en dag de grootste wijk van Woonzo.

Hier wonen op ‘een zakdoek’ groot 268 gezinnen. Deze wijk is eigenlijk een ‘dorp in de stad’.

Sinds de kantoren van Woonzo (toen nog Tongershuis) in 2004 verhuisden van deze site naar de huidige locatie aan de Hasseltsesteenweg, merkte men bij Woonzo dat het moeilijker was om de problemen in de wijk, leefbaarheidsproblemen en technische problemen aan de appartementen, kort op te volgen.

Maar Woonzo heeft ervoor gekozen om dit alles goed aan te pakken, om de wijk zeker niet te laten verloederen en om te onderzoeken op welke manier ze alles konden verbeteren

Een belangrijke eis was dat het aantal appartementen (192) hetzelfde bleef, want men kon de zittende huurders uiteraard hun woonst niet afnemen.

Daarom werd er gezocht naar een ontwerp met in totaal hetzelfde aantal appartementen, dat voldoet aan de huidige technische normen en dat de leefbaarheid enkel maar zou verbeteren.

Het ontwerp van het architectenbureau S333 uit Londen voldoet hier aan.

Door te kiezen voor een project in 4 bouwfasen heeft Woonzo geprobeerd om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken.

Door de bewoners op geregelde tijdstippen op de hoogte te brengen van de stand van zaken werden de vragen en de zorgen van de bewoners tot een minimum te herleid. En door -vóór en tijdens de werken- intens samen te werken met externe partners, zoals samenlevingsopbouw RIMO, de jeugd- en de sportdienst van de stad Tongeren, de diensten van De Semper, de vzw De Schakelaar, heeft Woonzo geprobeerd om de bewoners, ondanks het feit dat ze wonen ‘op een bouwwerf’ meer naar elkaar toe te brengen.

De barre winter begin 2018 heeft voor wat vertraging in de verhuisplanning gezorgd (en ook voor stress bij de bewoners en bij onze mensen…) maar… in mei waren de eerste 71 huurders allemaal verhuisd naar hun nieuwe appartement. Ondertussen zijn de kinderziekten zo goed als weggewerkt en heeft iedereen zijn draai gevonden in zijn nieuwe woonst. Binnen een kleine 2 jaar zijn de volgende 38 appartementen klaar en zal de 2de bouwfase afgerond zijn.

De wijk Paspoel Anders zal één van de mooiste wijken van Tongerenl worden”, aldus directeur Inge Gaublomme.