Trump valt eigen minister opnieuw aan: “Dat heb je goed gedaan, Jeff...”

Het botert steeds minder goed tussen Donald Trump en zijn justitieminister Jeff Sessions. Nu twee Republikeinse congresleden officieel in beschuldiging werden gesteld van afzonderlijke feiten, ziet de Amerikaanse president de nakende verkiezingen de mist al ingaan. De schuld daarvoor legt hij bij Sessions. “Goed gedaan, Jeff”, schrijft hij op Twitter.

“Twee al lang lopende onderzoeken, die ingesteld werden in het Obama-tijdperk, naar erg populaire Republikeinse congresleden zijn heel publiekelijk geresulteerd in een inbeschuldigingstelling”, schrijft Trump op Twitter. “En dat net voor de midterms (de tussentijdse verkiezingen in de VS, nvdr) en door het ministerie van Justitie van Jeff Sessions. Twee gemakkelijke overwinningen die nu twijfelachtig zijn omdat er niet genoeg tijd meer is. Dat heb je goed gedaan, Jeff... De Democraten, die niet voor Sessions gestemd hebben, zullen nu wel van hem houden. Hetzelfde met James Comey. Ze moesten niet van hem weten, tot ik hem ontsloeg. Nu is hij een heilige voor hen.”

Two long running, Obama era, investigations of two very popular Republican Congressmen were brought to a well publicized charge, just ahead of the Mid-Terms, by the Jeff Sessions Justice Department. Two easy wins now in doubt because there is not enough time. Good job Jeff...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 september 2018

....The Democrats, none of whom voted for Jeff Sessions, must love him now. Same thing with Lyin’ James Comey. The Dems all hated him, wanted him out, thought he was disgusting - UNTIL I FIRED HIM! Immediately he became a wonderful man, a saint like figure in fact. Really sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 september 2018

De tweets zijn een nieuw dieptepunt in de relatie tussen Trump en Sessions. De minister van Justitie is nochtans een trouwe bondgenoot van de president, maar de Amerikaanse leider neemt het hem kwalijk dat hij het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen niet tegengehouden heeft. Trump liet vorige week al uitschijnen dat het best zou kunnen dat hij Sessions ontslaat na de tussentijdse verkiezingen.

Congresleden

De twee congresleden die in beschuldiging gesteld werden, zijn Duncan Hunter en Chris Collins. Hunter - uit Californië - werd in beschuldiging gesteld voor verkeerd gebruik van campagnegeld, terwijl Collins - uit New York - gehandeld zou hebben met voorkennis en logen zou hebben tegen de FBI. De twee mannen waren trouwe aanhangers van Trump in de aanloop naar zijn overwinning in de verkiezingen.