Nathalie Meskens over musical ‘40-’45: “Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik niet te veel ga huilen”

‘40-45’, de nieuwe spektakelmusical van Studio 100, wordt het musicaldebuut van Nathalie Meskens. Zowel in het zingen als in het acteren heeft ze haar sporen al verdiend, dus haar ervaring heeft ze alvast mee. Het moeilijkste aan haar musicalrol blijkt echter het huilen te zijn, of liever, het niet huilen.

“Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik niet te veel ga huilen tijdens de opvoeringen”, vertelt Meskens aan Story. Door het heftige verhaal van haar personage Sarah blijkt het niet makkelijk te zijn om de tranen tegen te houden. “Voeg daarbij de prachtige muziek en hartverscheurende teksten en je weet dat je als actrice geen trucs moet gebruiken om in tranen uit te barsten.”

Ook actrices Marleen Merckx en Ann Tuts zullen een rol vertolken in ‘40-45’ en bevestigen in Dag Allemaal dat het een emotionele voorstelling zal worden. “We hebben met z’n allen het gevoel dat we toch een stukje geschiedenis aan het schrijven zijn”, aldus Tuts. “Ik denk dat heel veel mensen emotioneel zullen reageren”, gaat Merckx verder. “Dat kan niet anders.”