Advocaat moeder gezinsdrama Varsenare: “Wat ze gedaan heeft, vindt ze verschrikkelijk”

Bieke W., de vrouw die haar drie kinderen om het leven bracht in Varsenare, blijft nog een maand langer in de cel. Dat bevestigt haar advocaat Philip Van den Berghe aan Nieuwsblad.be. “Ze beseft ten volle wat er gebeurd is”, klinkt het.

Volgens haar advocaat is er een college van deskundigen-psychiaters aangesteld. Dat liet hij weten na de zitting in de raadkamer. “We wachten vol spanning wat daar zal uitkomen”, zegt Van den Berghe. “Mijn cliënte heeft gezegd dat het haar enorm spijt en dat ze de klok wil terugdraaien. Ze beseft ook ten volle wat er gebeurd is en betwist de feiten niet, al vindt ze het verschrikkelijk wat ze gedaan heeft. Al krijgt ze wel steun van de familie.”

Bieke W. reed vorige week met haar wagen tegen een brugpijler op de E40 in Oostkamp. Het was een poging om een einde aan haar leven te maken, nadat de dertigjarige vrouw enkele uren eerder haar drie kinderen om het leven had gebracht terwijl haar echtgenoot lag te slapen. Bieke W. werd donderdagavond door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van drievoudige moord. Volgens bronnen dichtbij het onderzoek had de vrouw een postnatale depressie.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.