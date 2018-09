Lieva weer aan het werk na bizar verkeersongeval: “Juf,hoe komt het dat u neppe benen heeft?”

Lieva Vervoort (49) is sinds maandag weer aan het werk in de Geelse basisscholen, nadat ze in juli 2017 beide benen heeft verloren in een bizar verkeersongeval. Tijdens haar revalidatie kondigde ze aan dat ze op 1 september weer aan de slag zou gaan. Ze hield woord. “Die spanning van de eerste schooldag, die voel ik ook.”