"Sebastian Vettel maakt te veel fouten om Hamilton te verslaan"

Als Sebastian Vettel er niet in slaagt om minder fouten te maken zal hij er niet in slagen om Lewis Hamilton te verslaan in de race naar de wereldtitel, zo vertelt Nico Rosberg, voormalig teamgenoot van Hamilton, tegenover ‘Sky.’

Het voorbije weekend slaagde Sebastian Vettel er niet in om de goede kwalificatie van Ferrari te verzilveren en wat punten goed te maken op zijn titelconcurrent Lewis Hamilton. Sterker nog, de Brit verlaat Monza met dertien punten extra voorsprong.

Nico Rosberg slaagde er in 2016 in om zijn teamgenoot Hamilton te verslaan en zich tot wereldkampioen te kronen. De Duitser raadt Vettel dan ook met aandrang aan om zich te herpakken en geen fouten meer te maken om zijn kansen op de wereldtitel gaaf te houden.

“Het is een feit dat je Lewis Hamilton niet kan verslaan als je zoveel fouten maakt,” aldus Rosberg. “Dat zal hij onder controle moeten krijgen want anders gaat het er niet van komen. Lewis is de maatstaf daarbuiten en hij zit op de top van zijn kunnen, hij gaat er helemaal voor.”

Wanneer Rosberg zijn licht laat schijnen over het incident tijdens de openingsronde van de race wijst hij zonder twijfelen Sebastian Vettel aan als schuldige.

“Lewis treft hier helemaal geen schuld want hij laat meer dan genoeg ruimte, je kan hem hier helemaal niet de schuld van geven. Sebastian gaat wijd, rijdt tegen Lewis en spint. Dat was het in het kort eigenlijk, 110% de fout van Sebastian.”

De overwinning van Hamilton in Monza afgelopen weekend was één van de mooiste van het seizoen. Hij wist de snellere Ferrari’s te verslaan in het hol van de leeuw en hij diepte zijn voorsprong in het kampioenschap nog uit op concurrent Sebastian Vettel.

“Dit was een epische race van Lewis, dat is één van de redenen waarom hij beschouwd wordt als één van de beste rijders van het moment. Dat heeft hij weer bewezen met een mindere auto.”

“Hij maakte een goede start en wist Vettel meteen te passeren en dwong hem bovendien in de fout waardoor hij helemaal terug viel. Later nam hij ook Kimi te grazen, veel beter dan dat wordt het niet,” besluit Rosberg.

