Krachtige tyfoon treft westen van Japan

Tyfoon “Jebi” kwam volgens het Japanse meteorologische agentschap (JMA) kort na de middag aan land op de Pacifische kust in de prefectuur Tokushima, op het eiland Shikoku. Het gaat al om de 21ste tropische cycloon die Japan dit seizoen treft.

Jebi zet koers richting het noordnoordoosten. De tyfoon brengt aanhoudende windsnelheden van 162 kilometer per uur met zich mee, met windstoten tot 216 kilometer per uur, aldus het JMA. Daarnaast gaat de storm gepaard met hevige regenval.

Just got this video from my friend in Osaka #TyphoonJebi #japan pic.twitter.com/eTSWdIqBmi