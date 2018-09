Victoria Beckham praat openlijk over de problemen in haar huwelijk: "Maar we zijn sterker samen"

De Britse Vogue strikte Victoria Beckham (44) voor een groot interview waarin ze onder andere openlijk praat over haar huwelijk met David Beckham en de geruchten over een op til zijnde split die hen al een tijdje achtervolgen. Voor enkele teaserfilmpjes kroop de voormalige Spice Girl bovendien in enkele outfits die aan haar tijd bij de meidengroep deden denken, waaronder een opvallend latex pakje.

Victoria Beckham viert dit jaar de tiende verjaardag van haar gelijknamige modelabel en dus leek voor de Britse Vogue het moment aangebroken om haar te interviewen. Daarbij werd geen thema uit de weg gegaan. Zo gaat het over de ups en downs haar ondertussen negentien jaar durende huwelijk met David Beckham, niet meteen een thema dat ze regelmatig aansnijdt. Begin dit jaar nog doken geruchten de kop op dat ze zouden scheiden.

Niet eerlijk

"Mensen verzinnen al twintig jaar dingen als het over ons huwelijk gaat en dus zijn David en ik het ondertussen gewoon geworden om dat allemaal te negeren en gewoon verder te doen zoals we bezig zijn", vertelt ze. "Het enige probleem is dat die geruchten wel een effect hebben op de mensen rond ons en dat is niet eerlijk." De modeontwerpster verwijst daarmee naar hun kinderen Brooklyn (19), Cruz (16), Romeo (13) en Harper (7) met wie ze ook poseert voor de cover van het magazine.

"We zijn alle twee tot het besef gekomen dat we samen sterker zijn dan als individu. Zou iemand van ons zich in dezelfde positie bevinden waar we ons nu in bevinden als we niet al die jaren samen waren geweest? Het draait allemaal om ons als een gezin. We respecteren de band die we hebben als familie en dat is de sleutel tot alles."

Grappig filmpje

In de aanloop naar het interview liet Vogue al een filmpje los waarin Victoria de draak steekt met zichzelf en Posh Spice. Voor de gelegenheid kruipt ze in een latexpakje en enkele andere outfits die doen denken aan haar tijd bij de Spice Girls en ook de typische bewegingen haalt ze nog eens uit de kast. En dat allemaal tot grote verbazing van hoofdredacteur Edward Enninful. Het nummer ligt op 7 september in de rekken.