Vrije tijd in Bocholt door jouw lens

Bocholt - In september organiseert het gemeentebestuur een fotowedstrijd rond het thema 'vrije tijd in Bocholt'. De winnende inzendingen worden tentoongesteld in het gemeentehuis.

In het gemeentehuis wordt er in het najaar een nieuwe fototentoonstelling opgehangen. Dan willen we immers starten met een tentoonstelling rond het thema ‘Vrije Tijd in Bocholt’. Iedereen mag één digitale foto aanleveren. Een jury kiest de 20 mooiste foto’s voor de tentoonstelling. De geselecteerden krijgen een mooi aandenken en worden uitgenodigd op de vernissage. De tentoonstelling blijft in principe één jaar hangen, tot de volgende wedstrijd.

De foto’s moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

- 300 dpi bij een grootte van 60 x 60 cm (komt overeen met een breedte en hoogte van 7000 pixels)

- indien er personen herkenbaar op de foto staan, moet er een schriftelijke toestemming van deze personen bijgevoegd worden

- de foto’s moeten op de dienst Info & Onthaal ingediend worden vóór 1 oktober 2018

Dus haal je fototoestel of smartphone boven en ga aan de slag! Het thema laat vele mogelijkheden toe: sport, jeugd, toerisme, uitgaan, ... je kan er alle kanten mee uit!

Meer info: dienst Info & Onthaal: tel. 089 20 19 18 – info@bocholt.be