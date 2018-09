Songwriter van Arsenal overlijdt na zwaar ongeval: “Muzikant in hart en nieren”

Brussel - De vijftigjarige Mario Vitalino Dos Santos uit Sint-Michiels overleed bij een zwaar ongeval op de Brusselse Buitenring. Hij stierf toen hij achteraan een file inreed. De man was geen onbekende muzikant en schreef mee een van de bekendste Arsenalhits.

Mario Vitalino Dos Santos (50) uit Sint-Michiels werkt al vele jaren als vrachtwagenchauffeur voor het Brugse kaasbedrijf Dupont Cheese. Ook gistermorgen was hij voor hen met zijn vrachtwagen op baan. Maar op de Brusselse buitenring remde hij te laat voor een file die ontstaan was door een eerder ongeval. De twee vrachtwagens voor hem deden dat wel en hij reed op zijn voorligger in.

Volgens het parket overleed Mario door de impact. De cabine van zijn vrachtwagen vatte daarna vuur. Waarom hij niet tijdig heeft geremd, is nog niet duidelijk en moet verder onderzocht worden. Het parket stelde een wetsdokter en een verkeersdeskundige aan.

Mario is afkomstig van Brazilië, maar woonde al lang in ons land. Hij woonde met zijn vriendin in Sint-Michiels. Hij werkte al verschillende jaren voor Dupont Cheese. “De schok is dan ook groot binnen het bedrijf”, zegt woordvoerder Eddy Leloup. “We hebben kort na de middag al zijn rechtstreekse collega's samen gebracht. Zij worden begeleid door slachtofferhulp. Bij vrachtwagenchauffeurs is de samenhorigheid sowieso groot, dus dit is bij iedereen zeer hard aangekomen.”

Muzikant Mario Vitalino Dos Santos liet het leven na een ongeval met zijn vrachtwagen op de Brusselse buitenring. Foto: zvbw

U had wellicht zelf nog nooit van de naam Mario Vitalino Dos Santos gehoord. En toch kennen heel wat mensen hem zonder het te weten. Mario was namelijk een begenadigd muzikant en zanger. Hij hielp een van de bekendste nummers van Arsenal - een populaire Belgische band - schrijven: Saudade. Op de videoclip is hij ook zingend in zijn thuisland te zien.

“Mario was een belangrijke gastmuzikant”, zegt Filip Van Moerkercke, manager van Arsenal. “Ik herinner me dat hij met het geld dat hij van Sabam voor dat nummer kreeg een brug liet bouwen in Brazilië. Zo moesten de mensen van het dorp geen gigantische omweg meer maken om aan water te geraken. Hij was nog heel erg begaan met zijn thuisland.”

“Samen gerepeteerd”

Ook bij Peter Van Gheluwe, medemuzikant en kameraad van Mario, komt de klap hard aan. “We hebben gisteren (zondag, nvdr.) nog samen gerepeteerd voor een optreden in oktober”, zegt hij. “En 's middags stuurde hij nog verbeteringen door. Hij was een muzikant in hart en nieren. Heel erg getalenteerd ook. Mario was nog ambitieus en zit nog vol plannen. Het doet pijn dat hij er niet meer is.”