Goedele Liekens start met haar ‘Seks Tape’

Vilvoorde - ‘Nee, het is niet ranzig. Het gaat om meer dan seks.’ Goedele Liekens praat in ‘Seks Tape’ op Vijf elke week met drie koppels die hun relatie en hun leven hebben gefilmd, tot in de slaapkamer toe. Vervolgens worden de beelden geëvalueerd en geeft Goedele tips.

In de eerste aflevering praat ze o.a. met een pril koppel waarbij het voor de vrouw wat wilder mag in de slaapkamer, terwijl haar vriend op dat vlak nog zoekende is. Ook praat ze met een koppel veertigers waar de zin in seks sinds de geboorte van hun dochtertje flink is gedaald.

VIJF, 21.20 uur