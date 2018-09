De zoektocht naar de vrouw van zijn leven leek na één aflevering al voorbij voor melkveeboer Jeroen (27) uit Duitsland: hij had nog geen woord met Séverine uit Kalken gewisseld of hij zat al met kriebels in de buik. Toen Séverine en Jeroen wel erg lang aan de praat bleven, moest presentatrice An Lemmens ingrijpen met de woorden: “Dat is hier geen speeddate, hè”. Zoals verwacht haalde Séverine de selectie van tien van Jeroen.