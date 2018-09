Voka wil centraal eindexamen voor scholieren: “Steeds minder bij de wereldtop”

De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka zal bij de volgende Vlaamse regering pleiten voor de invoering van een centraal eindexamen, schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag. De werkgevers maken zich zorgen over het niveau van de diploma’s die secundaire scholen afleveren. “Het Vlaamse onderwijs hoort steeds minder bij de wereldtop”, zegt Jonas De Raeve, onderwijsexpert bij Voka.

Dat examen zou identiek zijn voor alle leerlingen in het zesde jaar secundair. “Er is vandaag een grote vrijheid van evaluatie. Daardoor verschilt de waarde van een diploma zeer hard van school tot school. Een centraal examen zou in kaart kunnen brengen welke scholen kwalitatief werken en welke minder.”

Verschillende experts treden Voka bij, maar de onderwijskoepels zijn resoluut tegen. Zij zien een centraal examen als een motie van wantrouwen. Bij de leerkrachten zijn de meningen verdeeld.