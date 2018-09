Minister stelt gerust: “Deze winter geen tekort aan stroom”

Voor het eerst sinds 2014 wordt geen strategische stroomreserve aangelegd om de winter door te komen. Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) verwacht dat voldoende productie beschikbaar is om het licht in alle omstandigheden te laten branden, schrijft De Tijd dinsdag.

In het voorjaar had Marghem nochtans aangekondigd dat voor deze winter een strategische reserve van 500 megawatt nodig zou zijn. Dat is te vergelijken met de helft van de capaciteit van een klassieke kernreactor. Marghem had tot 1 september de tijd om dat getal te herzien op basis van verdere analyses.

De minister heeft nu beslist die 500 megawatt te verlagen naar 0. “Er is geen strategische reserve nodig omdat de binnenlandse productie en de importmogelijkheden uit het buitenland voldoende zijn”, klinkt het op haar kabinet.

Door de beslissing van Marghem vervalt de aanbesteding voor noodcapaciteit. Stroomverbruikers zullen dan ook geen toeslag op de factuur meer krijgen voor de strategische reserve. Voor gezinnen ging het de voorbije jaren om enkele euro’s per jaar.