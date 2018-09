Twee asielzoekers op de drie vertellen niet de volledige waarheid

Uit een steekproef bij 545 asielzoekers vorige zomer blijkt dat 64 procent niet de volledige waarheid vertelde over zijn afkomst, identiteit of reisroute. Dat schrijft De Tijd dinsdag. De steekproef werd uitgevoerd door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in opdracht van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Van de onderzochte asielzoekers gebruikte een op de vijf valse documenten en werd bij een even grote groep het verhaal als ongeloofwaardig afgedaan door het vluchtelingencommissariaat (CGVS). Dat orgaan oordeelt of iemand asiel krijgt. Ook leeftijdsfraude, valse namen of ontkennen dat al eens een visum werd aangevraagd, zijn veel voorkomende leugens.

Vorig jaar vroegen 19.700 personen asiel aan in ons land.