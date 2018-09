Trump waarschuwt Syrië, Rusland en Iran voor “menselijke tragedie” in Idlib

“President Bashar al-Assad van Syrië mag de provincie Idlib niet roekeloos aanvallen. De Russen en Iraniërs zouden een grove humanitaire vergissing begaan om deel te nemen aan deze potentiële menselijke tragedie. Honderdduizenden mensen kunnen gedood worden. Laat dat niet gebeuren!”, zegt Trump op Twitter.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!