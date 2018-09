Exit Goffin op US Open: Belgische nummer één doet zichzelf de das om tegen haast foutloze Cilic

De achtste finales betekenden ook dit jaar voor David Goffin (ATP-10) het eindpunt in de US Open. Tegen de Kroaat Cilic (ATP-7) lagen er nochtans kansen maar Goffin vergat ze te grijpen.

Daarmee verwijzen we vooral naar de eerste set. Goffin opende geweldig en ging meteen door de opslag van Cilic. De Waal bleef op een hoog niveau acteren en kon telkens zijn eigen servicegame makkelijk binnenrijven. Tot hij bij 4-5 voor de eerste set mocht serveren. Heel even haperde de machine en Cilic profiteerde meteen om de bordjes gelijk te hangen. Ook de volgende games werden gewonnen zodat een tiebreak voor het verdict moest zorgen. Hierin haalde Goffin een 5-2-achterstand op maar slaagde hij er niet in zijn de beslissende punten te scoren: 8-6 en eerste set voor Cilic.

Opslagkanon Cilic. Foto: EPA-EFE

De tweede set begon met matig spel. Het duurde tot het vierde game vooraleer Cilic als eerste zijn opslagspel kon winnen. Goffin speelde te krampachtig en de paar kansen die hij kreeg, kon hij opnieuw niet benutten: 6-2 en een haast uitzichtloze situatie.

In de derde set slaagde onze nummer één er nauwelijks nog in een vuist te maken. Cilic maakte geen of nauwelijks fouten, Goffin helaas al te vaak wel. De Kroaat haalde ook de derde set - de derde setbal was de goede - binnen met 6-4 en won de wedstrijd al bij al te gemakkelijk in drie sets.