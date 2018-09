Stropers slachten 87 olifanten in Botswana om hun ivoren slagtanden te kunnen verkopen

In een natuurreservaat in Botswana zijn de karkassen van 87 olifanten teruggevonden. Alle dieren zijn gedood voor hun slagtanden. Een strooppartij van die grootte is ongezien, zo zeggen natuurbeschermers van Olifanten Zonder Grenzen aan BBC.

“Ik ben geschokt en volledig van de kaart door de omvang van de slachting”, reageert Mike Chase van Olifanten Zonder Grenzen. Zij proberen de populatie van zo’n 130.000 olifanten in Botswana te beschermen en beheren. De klap kwam dan ook hard aan. “Voor zover ik weet is dit de grootste strooppartij ooit in heel Afrika.”

Die dierenorganisatie kwam tot de schokkende ontdekking tijdens enkel extra vluchten boven het Okavango Delta Natuurreservaat in het noorden van Botswana. “We hadden van bewoners gehoord dat het stropen was toegenomen, dus wilden we wat controles uitvoeren. We vielen omver van verbazing, toen we zagen hoeveel slachtoffers er waren.”

Olifanten Zonder Grenzen zegt dat alle olifanten hun slagtanden misten. De kans is dan ook groot dat de dieren gedood zijn, zodat de stropers het ivoor gemakkelijker te pakken konden krijgen. In dezelfde regio zijn recentelijk ook nog vijf witte neushoorns gedood, voor dezelfde reden. Het ivoor levert op de zwarte markt immers duizenden euro’s op.

Volgens Chase waren olifanten in het verleden relatief veilig in Botswana. Maar dat zou de laatste jaren sterk veranderd zijn, omdat de regering steeds minder mensen en middelen inzet om de dieren te beschermen en de illegale handel van ivoor in de kop te drukken.