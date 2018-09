“Ik de assists, Paul de goals”

STVV trok vorige vrijdag in extremis twee extra aanvallers over de streep: Daichi Kamada, die vorig seizoen met Frankfurt het grote Bayern München vloerde in de Duitse bekerfinale en Paul Gladon, een 26-jarige kopbalsterke spits van Wolverhampton. Dinsdag trainen de twee voor het eerst mee met de groep van coach Marc Brys. “Eigenlijk is het poepsimpel: ik zorg voor de assists, Paul voor de goals”, aldus een opvallend vlotte Daichi Kamada.