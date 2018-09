Djokovic in drie simpele sets voorbij moedige Portugees

Novak Djokovic heeft zich vrij simpel geplaatst voor de kwartfinale van de US Open. De Serviër rekende in zijn achtste finale in drie sets af met de Portugees Joao Sousa, het nummer 68 van de huidige ATP-ranking.

Net geen twee uur had de 31-jarige Djokovic nodig om zich te ontdoen van zijn twee jaar jongeren Portugese tegenstander. Djokovic benutte zowat alle kansen die de Portugees hem bood: vijf van de zes breakpunten leiden ook effectief tot een break voor het nummer zes van de wereld. De solide service van Djokovic zorgde ervoor dat de Portugees daar slechts één breakpunt tegenover kon plaatsen.

De Portugees Sousa. Foto: AFP

Dat resulteerde in een vlotte zege voor Djokovic. De Serviër maakte de wedstrijd uiteindelijk af in drie sets: 6-3, 6-4 en nogmaals 6-3. Djokovic komt in zijn kwartfinale uit tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Roger Federer en de Australiër Millman. Als alles loopt zoals verwacht, staat er in de kwartfinale een ouderwets duel tussen de twee heersers van het afgelopen decennium op het programma.